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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УСТАНОВЛЕН ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ В 2017 ГОДУ
16:09 14.04.2017
Постановлением Министерства образования № 29а от 31 марта 2017 г. установлен график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в 2017 году.
Документом определены следующие даты проведения централизованного тестирования (ЦТ):
белорусский язык – 12 июня, понедельник;
русский язык – 14 июня, среда;
обществоведение – 16 июня, пятница;
математика – 18 июня, воскресенье;
биология – 20 июня, вторник;
иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 22 июня, четверг;
химия – 24 июня, суббота;
физика – 26 июня, понедельник;
история Беларуси – 28 июня, среда;
география – 30 июня, пятница;
всемирная история (новейшее время) – 2 июля, воскресенье.
В постановлении содержится перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации для прохождения ЦТ, в том числе в резервные дни, а также пунктами проведения ЦТ. В резервные дни ЦТ будет проводиться в Белорусском государственном университете.
Время работы пунктов регистрации – с 9.00 до 19.00, в субботние дни (13 и 27 мая) – с 9.00 до 18.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 3 июля.
Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, – 11.00.
Как сообщает Национальный центр правовой информации, получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля, в БГУ (резервные дни) – с 13 июля.
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