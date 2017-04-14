|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.04.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ЭКОНОМИКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ АБИТУРИЕНТОВ БУДУТ ЗАЧИСЛЯТЬСЯ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
11:59 14.04.2017
В Беларуси на наиболее востребованные экономикой специальности отдельные категории абитуриентов будут зачисляться без вступительных испытаний. Об этом говорится в постановлении Министерства образования № 25 от 20 марта 2017 г.
Как сообщает Национальный центр правовой информации, в установленный документом перечень включены 25 наиболее востребованных экономикой специальностей, в частности «Технический труд и предпринимательство», «Технологическое оборудование машиностроительного производства», «Металлургическое производство и материалообработка», «Химическая технология переработки древесины», «Агрономия», «Лесное хозяйство» и др.
Правом на зачисление без вступительных испытаний на указанные специальности могут воспользоваться:
победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад и республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной в учебном году, который завершился в год приема, для которых данный предмет определен вторым предметом профильного испытания;
победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной в учебном году, который завершился в год приема, по учебным предметам, перечень которых устанавливается Министерством образования;
лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой или серебряной медалью или имеющие диплом о профессионально-техническом образовании с получением общего среднего образования с отличием, диплом о среднем специальном образовании с отличием.
Постановление вступает в силу 15 апреля 2017 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2017
Курсы в банках
на 14.04.2017
Конвертация в банках
на 14.04.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте