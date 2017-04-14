В Беларуси на наиболее востребованные экономикой специальности отдельные категории абитуриентов будут зачисляться без вступительных испытаний. Об этом говорится в постановлении Министерства образования № 25 от 20 марта 2017 г.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, в установленный документом перечень включены 25 наиболее востребованных экономикой специальностей, в частности «Технический труд и предпринимательство», «Технологическое оборудование машиностроительного производства», «Металлургическое производство и материалообработка», «Химическая технология переработки древесины», «Агрономия», «Лесное хозяйство» и др.

Правом на зачисление без вступительных испытаний на указанные специальности могут воспользоваться:

победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад и республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной в учебном году, который завершился в год приема, для которых данный предмет определен вторым предметом профильного испытания;

победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной в учебном году, который завершился в год приема, по учебным предметам, перечень которых устанавливается Министерством образования;

лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой или серебряной медалью или имеющие диплом о профессионально-техническом образовании с получением общего среднего образования с отличием, диплом о среднем специальном образовании с отличием.

Постановление вступает в силу 15 апреля 2017 г.