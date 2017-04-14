|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.04.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УСТАНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, НА КОТОРЫЕ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ ВЫПУСКНИКИ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
09:42 14.04.2017
Постановлением Министерства образования № 21 от 16 марта 2017 г. установлен перечень педагогических специальностей, при поступлении на которые зачисляются в учреждения высшего образования без вступительных испытаний лица, прошедшие обучение в профильных классах (группах) педагогической направленности.
Как сообщает Национальный центр правовой информации, в перечень включены 38 педагогических специальностей, на которые вышеуказанные лица зачисляются без вступительных экзаменов при соблюдении следующих требований:
наличие в документе об образовании отметок не ниже 7 баллов по всем учебным предметам и отметок не ниже 8 баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных вступительных испытаний (при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они закончили, и по результатам собеседования, проводимого учреждением высшего образования);
последующая обязательная работа по распределению после получения высшего образования I ступени в дневной форме за счет средств республиканского бюджета не менее пяти лет.
Постановление принято на основании Правил приема лиц для получения высшего образования I ступени, утвержденных указом № 80 от 7 февраля 2006 г., и вступает в силу 15 апреля 2017 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2017
Курсы в банках
на 14.04.2017
Конвертация в банках
на 14.04.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте