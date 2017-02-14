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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕН ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВИЛ И СТАНДАРТОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
11:32 14.02.2017
Министерство связи и информатизации Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект постановления Совета министров внесении изменений и дополнений в некоторые постановления правительства относительно правил и стандартов оказания услуг электросвязи.
В частности, поправки затрагивают рассылки SMS-сообщений абонентам сотовых операторов и некоторых услуг кабельного телевидения.
«В целях обеспечения права абонента отказаться от SMS-рассылок проектом постановления предлагается в пункт 181 Правил внести дополнения в части закрепления обязанности оператора электросвязи осуществлять рассылку SMS-сообщений в сети других операторов электросвязи только при наличии заключенных с такими операторами договоров на прием и рассылку SMS-сообщений», - говорится в сообщении пресс-службы Минсвязи.
Кроме того, оператор электросвязи обязан осуществлять рассылку SMS-сообщений только с указанием абонентского номера или уникального кода идентификации. По письменному заявлению абонента оператор обязан прекратить передачу SMS-сообщений с указанного человеком номера или уникального кода идентификации, за исключением сообщений об услугах электросвязи и сообщений, передача которых осуществляется в соответствии с законодательством.
В поправках также идет речь о некоторых вопросах услуг кабельного телевидения. Так, определены технические показатели, непосредственно влияющие восприятие абонентом качества изображения и звука. Ниже этих параметров оператор кабельного телевидения работать не имеет права. Они будут являться контрольными (индикативными) при устранении разногласий между кабельным оператором и абонентами в при оказании услуг.
«Таким образом, предлагается выстроить прозрачные правила взаимоотношений между абонентами и операторами электросвязи, которые позволят при возникновении спорных ситуаций оперировать нормами, в том числе технически параметрами качества услуги, и позволят заинтересованным сторонам в установленном законодательством порядке принимать согласованные решения при исполнении условий договора», - поясняется в сообщении.
Минсвязи предлагает предприятиям, организациям, органам управления и иным заинтересованным лицам направлять свои предложения по этому проекту постановления свои замечания и предложения на электронный адрес в срок не позднее 17 февраля 2017 года с пометкой «Обсуждение проекта постановления Совета министров Республики Беларусь».
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