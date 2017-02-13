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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ЧИСЛЕННОСТЬ ГОССЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА СОКРАЩАЕТСЯ НА 30%
09:30 14.02.2017

Александр Лукашенко 13 февраля подписал указ № 40 об оптимизации своей администрации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, численность государственных служащих администрации президента сокращается на 30%.

Указом утверждены в новой редакции Положение об администрации и ее структура, а также положения о помощнике президента и пресс-секретаре.

Актуализированы функции и полномочия администрации. Новая структура позволит обеспечить эффективность дальнейшей работы этого госоргана в условиях сокращения численности его работников.

Реформируется институт помощников главы государства. Вводятся две новые должности помощников президента.

Взаимодействие главы государства с законодательной и судебной ветвями власти будет обеспечиваться помощником президента по вопросам законодательной и судебной деятельности, а контроль за выполнением поручений по вопросам деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций - помощником президента по вопросам развития финансово-кредитной системы.

Новым положением о пресс-секретаре президента Беларуси предусматривается значительное расширение функций и полномочий пресс-секретаря, в том числе по координации деятельности важнейших государственных средств массовой информации.

Указ вступает в силу 1 мая 2017 года.
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