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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЧИСЛЕННОСТЬ ГОССЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА СОКРАЩАЕТСЯ НА 30%
09:30 14.02.2017
Александр Лукашенко 13 февраля подписал указ № 40 об оптимизации своей администрации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, численность государственных служащих администрации президента сокращается на 30%.
Указом утверждены в новой редакции Положение об администрации и ее структура, а также положения о помощнике президента и пресс-секретаре.
Актуализированы функции и полномочия администрации. Новая структура позволит обеспечить эффективность дальнейшей работы этого госоргана в условиях сокращения численности его работников.
Реформируется институт помощников главы государства. Вводятся две новые должности помощников президента.
Взаимодействие главы государства с законодательной и судебной ветвями власти будет обеспечиваться помощником президента по вопросам законодательной и судебной деятельности, а контроль за выполнением поручений по вопросам деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций - помощником президента по вопросам развития финансово-кредитной системы.
Новым положением о пресс-секретаре президента Беларуси предусматривается значительное расширение функций и полномочий пресс-секретаря, в том числе по координации деятельности важнейших государственных средств массовой информации.
Указ вступает в силу 1 мая 2017 года.
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