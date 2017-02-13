В настоящий момент на Правовом форуме Беларуси для общественного обсуждения размещен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О научной деятельности» и Кодекс Республики Беларусь об образовании».

Как сообщает Национальный центр правовой информации, проект подготовлен по результатам мониторинга практики применения Кодекса об образовании. Принять участие в обсуждении можно здесь.

Также проходит общественное обсуждение проекта Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 года.

Работы по подготовке проекта осуществляются Министерством жилищно-коммунального хозяйства, государственным учреждением «Оператор вторичных материальных ресурсов» совместно с ООО «ЭкоРисайклинг». Высказать свое мнение можно здесь.

Все замечания и предложения будут переданы органам, ответственным за подготовку проектов.