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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ПРОХОДИТ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
17:52 13.02.2017
В настоящий момент на Правовом форуме Беларуси для общественного обсуждения размещен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О научной деятельности» и Кодекс Республики Беларусь об образовании».
Как сообщает Национальный центр правовой информации, проект подготовлен по результатам мониторинга практики применения Кодекса об образовании. Принять участие в обсуждении можно здесь.
Также проходит общественное обсуждение проекта Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 года.
Работы по подготовке проекта осуществляются Министерством жилищно-коммунального хозяйства, государственным учреждением «Оператор вторичных материальных ресурсов» совместно с ООО «ЭкоРисайклинг». Высказать свое мнение можно здесь.
Все замечания и предложения будут переданы органам, ответственным за подготовку проектов.
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