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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ СОЦУСЛУГ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
15:04 10.02.2017
Постановлением Совета министров №112 от 09.02.2017 утверждено Положение о порядке и условиях оказания социальных услуг на основании договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, местным исполнительным и распорядительным органам рекомендовано принимать решения о заключении договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов с пожилыми гражданами, в собственности которых находится жилое помещение, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими физических лиц, обязанных по закону их содержать, предусматривающих: обеспечение содержания с иждивением; оказание гражданам социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания без взимания платы; передачу гражданами имеющегося в собственности жилого помещения административно-территориальной единице.
Также рекомендовано областным и Минскому городскому Советам депутатов при формировании местных бюджетов на очередной финансовый год предусматривать выделение средств для обеспечения реализации постановления.
Постановлением также вносятся изменения и дополнения в Положение о порядке, особенностях и основаниях предоставления гражданам специальных жилых помещений государственного жилищного фонда в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах-интернатах для детей-инвалидов, специальных домах для ветеранов, престарелых и инвалидов и в перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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