ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ СОЦУСЛУГ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
15:04 10.02.2017

Постановлением Совета министров №112 от 09.02.2017 утверждено Положение о порядке и условиях оказания социальных услуг на основании договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, местным исполнительным и распорядительным органам рекомендовано принимать решения о заключении договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов с пожилыми гражданами, в собственности которых находится жилое помещение, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими физических лиц, обязанных по закону их содержать, предусматривающих: обеспечение содержания с иждивением; оказание гражданам социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания без взимания платы; передачу гражданами имеющегося в собственности жилого помещения административно-территориальной единице.

Также рекомендовано областным и Минскому городскому Советам депутатов при формировании местных бюджетов на очередной финансовый год предусматривать выделение средств для обеспечения реализации постановления.

Постановлением также вносятся изменения и дополнения в Положение о порядке, особенностях и основаниях предоставления гражданам специальных жилых помещений государственного жилищного фонда в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах-интернатах для детей-инвалидов, специальных домах для ветеранов, престарелых и инвалидов и в перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.02.2017
валюта курс
EUR 2.0260
USD 1.9028
RUB 3.2336
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0260 -0.0177
USD 1.9028 -0.0098
RUB 3.2336 -0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0250 2.0290
USD 1.8980 1.9040
RUB 3.2250 3.2400
подробнее

Конвертация в банках
на 10.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0640 1.0680
EUR/RUB 62.5000 62.9000
USD/RUB 58.7000 59.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте