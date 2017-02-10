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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕНО ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТРАСЛЕВОЙ ЛАБОРАТОРИИ
14:18 10.02.2017
Постановлением Совета министров №110 от 09.02.2017 утверждено Примерное положение об отраслевой лаборатории.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, под отраслевой лабораторией понимается подразделение, создаваемое в структуре научной организации для обеспечения выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, научного сопровождения инновационных проектов, опытно-промышленной апробации и внедрения в производство результатов научной и научно-технической деятельности в организациях профильной области или отрасли, осуществляющее свою деятельность на основе плана совместных работ с республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными правительству Беларуси, Национальной академией наук Беларуси, реализующими государственную политику в соответствующей сфере.
Отраслевая лаборатория создается приказом руководителя научной организации по согласованию с государственным заказчиком.
В соответствии с направлениями и объемами проводимых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, в целях обеспечения единства измерения и достоверности полученных результатов отраслевая лаборатория укомплектовывается персоналом требуемой квалификации.
Отраслевая лаборатория создается в целях обеспечения выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, научного сопровождения инновационных проектов, опытно-промышленной апробации и внедрения в производство результатов научной и научно-технической деятельности в организациях профильной области или отрасли.
Основными задачами отраслевой лаборатории являются:
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ для реализации производственных интересов организаций, входящих в сферу координации государственного заказчика;
разработка практических рекомендаций по улучшению технико-экономических и экологических показателей действующих производств;
научное сопровождение реализации бизнес-планов профильных организаций при модернизации действующих и внедрении новых технологических процессов, создании новых производств, организации выпуска новых видов продукции;
разработка новых высокоэффективных технологических процессов (опытных образцов) для организации производства конкурентоспособной продукции;
промышленная апробация и внедрение в организациях, входящих в сферу координации государственного заказчика, результатов выполненных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ;
обеспечение реализации образовательных программ высшего и послевузовского образования в части интеграции практической подготовки и научно-исследовательской деятельности;
внедрение в образовательный процесс разработанных инновационных технологий и усиление практической направленности и интегрированной системы подготовки специалистов для организаций, входящих в сферу координации государственного заказчика.
Деятельность отраслевой лаборатории прекращается на основании приказа руководителя научной организации по согласованию с государственным заказчиком.
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