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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПЛАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ В РУБЛЯХ
10:39 10.02.2017
Постановлением Совета министров № 102 от 8 февраля 2017 г. внесены изменения и дополнения в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением правительства от 17 февраля 2012 г. № 156.
Согласно документу, Департамент по энергоэффективности Госстандарта назначен органом, уполномоченным на выдачу заключения об отнесении ввозимых товаров к установкам по использованию возобновляемых источников энергии, комплектующим и запасным частям к ним.
Как сообщает Национальный центр правовой информации, с 1 года до 2 лет продлен срок действия разрешения на осуществление хозяйственной и иной деятельности в пограничной полосе, внутренних водах Республики Беларусь в пределах пограничной зоны и пограничной полосы.
Кроме того, внесены изменения в главу 22 «Наука и технологии, охрана объектов промышленной собственности». В соответствии с документом размер платы за осуществление административных процедур, указанных в данной главе, установлен с привязкой к базовой величине (ранее определялся в долларах США).
Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
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