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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПЛАН ПОДГОТОВКИ ЗАКОНОПРОЕКТОВ НА 2017 ГОД ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 40 ЗАКОНОПРОЕКТОВ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ
17:20 09.02.2017
Постановлением Совета министров №103 от 08.02.2017 утвержден план подготовки (участия в подготовке) законопроектов республиканскими органами государственного управления на 2017 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, планом предусмотрена подготовка 40 законопроектов в различных сферах.
Республиканским органам государственного управления поручено обеспечить своевременную и качественную подготовку законопроектов (концепций законопроектов), предусмотренных планом подготовки (участия в подготовке) законопроектов республиканскими органами государственного управления на 2017 год, их согласование с заинтересованными и представление в Совет Министров Республики Беларусь в установленные сроки и порядке.
Также поручено при подготовке законопроектов Национальным центром законодательства и правовых исследований: принимать меры по организации их подготовки; определять цели и задачи их принятия, а также содержание; совместно с указанным Национальным центром определять объем работ и направление этой деятельности; обеспечивать участие своих работников в подготовке законопроектов.
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