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ДЕНЕЖНЫЕ НОРМЫ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ НА 5%
09:42 09.02.2017

Постановлением Совета министров №95 от 03.02.2017 внесены изменения в постановление Совета министров от 27 апреля 2013 г. № 317 ”О нормах питания и денежных нормах расходов на питание обучающихся, а также участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, увеличены денежные нормы расходов на питание на 5% в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального образования, в учреждениях профессионально-технического образования, а также в оздоровительных лагерях и на питание участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования.

Так, стоимость питания в учреждениях дошкольного образования в зависимости от возраста ребенка и его пребывания в этом учреждении составит в среднем от 41,14 до77,44 рублей в месяц; в общеобразовательных школах в зависимости от возраста учащегося и времени его пребывания в учреждении составит от 1,5 до 5,14 рублей в сутки.
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