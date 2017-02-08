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РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СТАВКИ НДС В РАЗМЕРЕ 10% В ОТНОШЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
18:42 08.02.2017
Ставка налога на добавленную стоимость в размере 10% применяется в отношении продовольственных товаров и товаров для детей при их ввозе на территорию Республики Беларусь и (или) при реализации на территории Республики Беларусь.
Как поясняет Национальный центр правовой информации, перечень таких товаров, содержащий краткие наименования и коды по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, утвержден указом от 21 июня 2007 г. № 287 «О налогообложении продовольственных товаров и товаров для детей».
С 1 января 2017 г. в связи со вступлением в силу решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 101 изменились коды ТН ВЭД в отношении ряда товаров, включенных в перечень. В этой связи подготовлен проект указа, предусматривающий приведение Указа № 287 в соответствие с новой редакцией ТН ВЭД.
Вместе с тем, принимая во внимание социальную значимость включенных в перечень товаров, ставка НДС в размере 10% применяется с 1 января 2017 г. с учетом изменений кодов ТН ВЭД.
С полным текстом разъяснения можно ознакомиться на официальном сайте Министерства финансов Беларуси.
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