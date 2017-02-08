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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ АППАРАТОМ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»
18:17 08.02.2017

Постановлением Совмина №76 от 26 января 2017 года внесены изменения в перечень административных процедур, осуществляемых аппаратом концерна «Беллесбумпром».

Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, внесение изменений обусловлено вступлением в силу с 1 января 2017 года решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 г. №101 «О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза».

Согласно данному документу, четыре кода ТН ВЭД ЕАЭС изменены. Соответственно потребовалось привести в соответствие и внутренний документ в Беларуси.

Таким образом, четыре кода ТН ВЭД ЕАЭС, указанные в постановлении № 885, заменяются новыми кодами ТН ВЭД ЕАЭС. Так, экспорт товаров, классифицируемых кодами 4407 99 200 0, 4407 99 250 0, 4407 99 980 8*, 4409 29 910 0, с 1 января 2017 г. будет осуществляться по новым кодам ТН ВЭД ЕАЭС 4407 99 100 0, 4407 99 900 9*, 4409 29 920 0.

Постановление вступило в силу с 1 января 2017 г. и действует по 30 апреля 2017 г.

Соответственно, внесены изменения и в перечень административных процедур, осуществляемых аппаратом концерна «Беллесбумпром», по согласованию заявлений о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов твердолиственных пород.
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