Постановлением Совета министров №92 от 1 февраля 2017 года внесены изменения и дополнения в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, поправки приняты в целях упрощения административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе уменьшения количества административных процедур, а также сокращения перечня документов, времени осуществляемых процедур, с учетом практики применения единого перечня.

В частности, в графе «Срок действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении административной процедуры» в абзаце втором пункта 3.11 произведена замена слов «5 лет» словами «не более расчетного срока службы» в связи с тем, что срок действия выдаваемого заключения экспертизы промышленной безопасности должен быть соотнесен с расчетным сроком службы по эксплуатационной документации согласно перечню случаев проведения экспертизы промышленной безопасности в отношении потенциального опасных объектов и технических устройств.

В соответствии с постановлением, размер платы, взимаемой при выдаче свидетельства о регистрации радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства гражданского назначения, являющегося источником электромагнитного излучения снижен с 0,9 до 0,4 базовой величины за единицу.

Также произведена корректировка графы «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры».

С 1 января 2015 г. вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. В этой связи, изменилась терминология, применяемая в рамках Евразийского экономического пространства. На основании этого, в абзаце четвертом слово «Таможенного» заменено словами «Евразийского экономического».

Также изменилась терминология, применяемая в рамках Евразийского экономического пространства. В этой связи, в абзаце пятом графы «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры» пункта 5.15 единого перечня слово «Таможенного» заменено словами «Евразийского экономического2.

С целью упрощения административной процедуры «прохождение проверки знаний требований к размещению и креплению грузов в вагонах, контейнерах, к обеспечению сохранности подвижного состава с последующей выдачей удостоверения» из перечня документов и (или) сведений, предоставляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган, пункта 5.57 единого перечня, – исключена необходимость предоставления приказа (выписки) о назначении лиц, направленных на проверку, ответственных за погрузку, выгрузку (второй абзац). Для снижения финансовых затрат на хранение товаров, предназначенных для помещения под таможенную процедуру уничтожения, снижены ранее установленные сроки выдачи заключений о возможности уничтожения товаров, предназначенных для помещения под таможенную процедуру уничтожения выполнения административной процедуры с 1 месяца до 10 рабочих дней.

Срок выдачи разрешения на высвобождение генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения испытаний сокращен с 1 месяца до 20 рабочих дней.

Внесение изменений в графу «Размер платы, взымаемой при осуществлении административной процедуры» обусловлено тем, что в соответствии с Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной границе Евразийского экономического союза, подкарантинная продукция подлежит карантинному фитосанитарному контролю на таможенной границе по месту прибытия (т.е. в пограничных пунктах пропуска) и в местах доставки (завершения таможенного оформления) на территории государств-членов ЕАЭС.

При разработке проектной документации для создания рынков и возведения на их территории зданий и сооружений застройка территорий должна осуществляться в соответствии с разработанной в установленном порядке градостроительной документацией, учетом требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации при проектировании конкретных объектов строительства. Дополнительное согласование с органами государственного пожарного надзора проектной документации на строительство, разработанной в соответствии с разрешительной документацией, нормативными правовыми актами, не требуется. В связи с вышеизложенным, графа «Орган, уполномоченный на осуществление административной процедуры» пункта 9.9 изложена в следующей редакции: «городской, районный исполнительный комитет, местная администрация района г. Минска по месту нахождения рынка (для зооботанических рынков, рынков, на которых осуществляется продажа продовольственных товаров, – по согласованию с государственной ветеринарной службой по месту нахождения рынка)».

Графа «Срок действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении административной процедуры» изложена в новой редакции в связи с тем, что выдача разрешения на право эксплуатации осуществляется в отношении уже существующих потенциально опасных объектов, технических устройств, у которых есть расчетный срок службы. Разрешение на право изготовления для эксплуатации потенциально опасных объектов, технических устройств выдается в отношении возможностей изготовителей на еще не изготовленные потенциально опасные объекты, технические устройства. Таким образом, срок действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении административной процедуры, в отношении не изготовленных потенциально опасных объектов, технических устройств, не может определяться расчетным сроком службы.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.