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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЯДА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ МИНПРИРОДЫ В ОТНОШЕНИИ ЮРЛИЦ И ИП
13:47 03.02.2017
С учетом вступления в силу новой редакции Кодекса Беларуси о недрах с 23 января 2017 г. изменен порядок проведения ряда административных процедур, осуществляемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, его территориальными органами и подчиненными организациями в области охраны и использовании недр в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды, министерство осуществляет:
согласование проекта консервации, расконсервации, ликвидации, изменений в проект консервации горных предприятий, связанных с разработкой месторождений стратегических полезных ископаемых и полезных ископаемых ограниченного распространения, подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
согласование проекта консервации, расконсервации, ликвидации, изменения проекта консервации горных выработок, связанных с разработкой месторождений стратегических полезных ископаемых и полезных ископаемых ограниченного распространения;
согласование ежегодного плана развития горных работ (за исключением добычи подземных вод) по месторождениям стратегических полезных ископаемых и полезных ископаемых ограниченного распространения.
Областные, Минский городской комитеты природных ресурсов и охраны окружающей среды осуществляют:
согласование проекта консервации, расконсервации, ликвидации, изменений в проект консервации горных предприятий, связанных с разработкой месторождений общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод;
согласование проекта консервации, расконсервации, ликвидации, изменения проекта консервации горных выработок, связанных с разработкой месторождений общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод;
согласование ежегодного плана развития горных работ (за исключением добычи подземных вод) по месторождениям обще-распространенных полезных ископаемых.
РУП «Белорусский государственный геологический центр» осуществляет:
государственную регистрацию работ по геологическому изучению недр с выдачей свидетельства о государственной регистрации работ по геологическому изучению недр;
выдачу заключения государственной геологической экспертизы проектной документации на геологическое изучение недр.
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