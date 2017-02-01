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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫМ КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАЛОГОВУЮ ТАЙНУ СВЕДЕНИЯ
18:21 01.02.2017

Дополнен перечень организаций, которым компетентными органами могут быть предоставлены сведения, составляющие налоговую тайну. Об этом говорится в постановлении Совета министров №82 от 30 января 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, перечень дополнили: ООО «Мониторинговый центр по игорному бизнесу» (для ведения перечня лиц, ограниченных в посещении игорных заведений и участии в азартных играх); ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство» (в части сведений, необходимых для целей осуществления расчетов безналичных жилищных субсидий в соответствии с законодательством); оператор республиканской платформы СООО «Белорусские облачные технологии» (для организации работ по функционированию системы налоговых счетов-фактур по НДС).

Постановлением урегулированы некоторые вопросы, связанные с деятельностью в сфере игорного бизнеса.

Документ принят во исполнение указа №319 от 25.08.2016 г. Указом внесены изменения и дополнения в Положение об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Беларуси, которыми предусмотрена возможность ограничения судом физического лица в посещении игорных заведений и участии в азартных играх. Также изменен порядок ведения перечня таких лиц.

В этих целях принятым документом правительство внесло коррективы в некоторые постановления Совета министров.

В частности, скорректировано Положение о Министерстве по налогам и сборам Беларуси с учетом проводимой в настоящее время реорганизации отдельных инспекций МНС в форме присоединения.

Кроме того, в новой редакции изложена часть пунктов Положения о порядке содержания казино и Положения о порядке функционирования специальной компьютерной кассовой системы, обеспечивающей контроль оборотов в сфере игорного бизнеса, и мониторингового центра в сфере игорного бизнеса по ее обслуживанию.
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