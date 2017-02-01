ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СКОРРЕКТИРОВАН СРОК ВВЕДЕНИЯ В БЕЛАРУСИ СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
15:33 01.02.2017

Постановлением Совета министров №77 от 27 января 2017 года скорректирован срок введения в Беларуси сертификации электротехники по энергоэффективности.

Согласно постановлению, обязательная сертификация по требованиям энергоэффективности на холодильники, морозильники и их комбинации, электродуховки, лампы накаливания общего назначения, лампы компактные люминесцентные, телевизоры и телевизионные мониторы, бытовое и офисное оборудование, кондиционеры воздуха с номинальной мощностью до 12 кВт, посудомоечные, стиральные и сушильные машины вводится с 1 июля 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, сертификация внешних источников питания, а также односкоростных асинхронных (индукционных) трехфазных электродвигателей будет осуществляться с 1 сентября 2017 года. С 1 февраля обязательной сертификации подлежат электрические кабели, рассчитанные на напряжение более 1 тыс. В переменного тока и 1,5 тыс. постоянного тока, средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, средства индивидуальной защиты пожарных-спасателей, некоторые средства электросвязи.

Обязательная сертификация по требованиям энергоэффективности на отдельные виды как ввозимой, так и изготавливаемой электротехнической продукции предусмотрена постановлением Совета Министров от 21 октября 2016 года №849 "О некоторых вопросах подтверждения соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь".

Виды электротехнической продукции, для которых предусматривается данная процедура, являются наиболее энергопотребляющими бытовыми устройствами. Сейчас многие изготовители информируют о классе энергоэффективности выпускаемой техники и рассматривают его как конкурентное преимущество. Покупая товар с высоким классом энергоэффективности с целью экономии энергоресурсов и, соответственно, платы за них, потребителю важно, чтобы класс энергоэффективности действительно соответствовал заявленному в маркировке. При эксплуатации, к примеру, холодильника класса А+ плата за потребленную им электроэнергию будет более чем в 2 раза меньше, чем при пользовании холодильником класса В. Введение обязательной сертификации по требованиям энергоэффективности направлено на обеспечение присутствия на рынке страны энергоэффективной продукции с достоверными заявленными характеристиками.

Постановление № 77 вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2017
валюта курс
EUR 2.0881
USD 1.9365
RUB 3.2113
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0881 +0.0178
USD 1.9365 +0.0009
RUB 3.2113 -0.0111
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0850 2.0880
USD 1.9330 1.9380
RUB 3.2050 3.2170
подробнее

Конвертация в банках
на 01.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0780 1.0800
EUR/RUB 64.7600 65.3700
USD/RUB 60.1000 60.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте