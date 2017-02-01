|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СКОРРЕКТИРОВАН СРОК ВВЕДЕНИЯ В БЕЛАРУСИ СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
15:33 01.02.2017
Постановлением Совета министров №77 от 27 января 2017 года скорректирован срок введения в Беларуси сертификации электротехники по энергоэффективности.
Согласно постановлению, обязательная сертификация по требованиям энергоэффективности на холодильники, морозильники и их комбинации, электродуховки, лампы накаливания общего назначения, лампы компактные люминесцентные, телевизоры и телевизионные мониторы, бытовое и офисное оборудование, кондиционеры воздуха с номинальной мощностью до 12 кВт, посудомоечные, стиральные и сушильные машины вводится с 1 июля 2018 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, сертификация внешних источников питания, а также односкоростных асинхронных (индукционных) трехфазных электродвигателей будет осуществляться с 1 сентября 2017 года. С 1 февраля обязательной сертификации подлежат электрические кабели, рассчитанные на напряжение более 1 тыс. В переменного тока и 1,5 тыс. постоянного тока, средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, средства индивидуальной защиты пожарных-спасателей, некоторые средства электросвязи.
Обязательная сертификация по требованиям энергоэффективности на отдельные виды как ввозимой, так и изготавливаемой электротехнической продукции предусмотрена постановлением Совета Министров от 21 октября 2016 года №849 "О некоторых вопросах подтверждения соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь".
Виды электротехнической продукции, для которых предусматривается данная процедура, являются наиболее энергопотребляющими бытовыми устройствами. Сейчас многие изготовители информируют о классе энергоэффективности выпускаемой техники и рассматривают его как конкурентное преимущество. Покупая товар с высоким классом энергоэффективности с целью экономии энергоресурсов и, соответственно, платы за них, потребителю важно, чтобы класс энергоэффективности действительно соответствовал заявленному в маркировке. При эксплуатации, к примеру, холодильника класса А+ плата за потребленную им электроэнергию будет более чем в 2 раза меньше, чем при пользовании холодильником класса В. Введение обязательной сертификации по требованиям энергоэффективности направлено на обеспечение присутствия на рынке страны энергоэффективной продукции с достоверными заявленными характеристиками.
Постановление № 77 вступает в силу после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 01.02.2017
Курсы в банках
на 01.02.2017
Конвертация в банках
на 01.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте