Постановлением Совета министров Беларуси №76 от 26 января 2017 года внесены изменения в постановление №885 от 28 октября 2016 г. «О лицензировании экспорта из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов лесоматериалов и внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. №156».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», внесение изменений обусловлено вступлением в силу с 1 января 2017 года решения Совета Евразийской экономической комиссии №101 от 18.10.2016 г. «О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза».

Согласно документу четыре кода ТН ВЭД ЕАЭС изменены. Соответственно потребовалось привести в соответствие и внутренний документ в Беларуси.

Таким образом, четыре кода ТН ВЭД ЕАЭС, указанные в постановлении №885, заменяются новыми кодами ТН ВЭД ЕАЭС. Так, экспорт товаров, классифицируемых кодами 4407 99 200 0, 4407 99 250 0, 4407 99 980 8*, 4409 29 910 0, с 1 января 2017 г. будет осуществляться по новым кодам ТН ВЭД ЕАЭС 4407 99 100 0, 4407 99 900 9*, 4409 29 920 0.

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. и действует до 30 апреля 2017 г.

За период действия постановления №885 Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси по согласованию с концерном «Беллесбумпром» выдано 22 лицензии на экспорт отдельных видов лесоматериалов с кодами ТН ВЭД ЕАЭС, обозначенными в документе.