ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛО ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ ЗА 2016 ГОД ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
11:23 01.02.2017

Постановлением Совмина № 85 от 31 января 2017 года установлены предельные значения выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 2016 год для субъектов малого предпринимательства, обратившихся за оказанием государственной финансовой поддержки в 2017 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, установлены следующие предельные значения: для индивидуальных предпринимателей – 335,4 тыс. рублей; микроорганизаций – 2459,6 тыс. рублей; малых организаций – 9279,4 тыс. рублей.

Ежегодное установление Советом министров предельных значений выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) предусмотрено Положением об оказании государственной финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства и субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств, предусмотренных в программах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденного указом № 255 от 21 мая 2009 г.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2017
валюта курс
EUR 2.0881
USD 1.9365
RUB 3.2113
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0881 +0.0178
USD 1.9365 +0.0009
RUB 3.2113 -0.0111
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0850 2.0880
USD 1.9330 1.9380
RUB 3.2050 3.2170
подробнее

Конвертация в банках
на 01.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0780 1.0800
EUR/RUB 64.7600 65.3700
USD/RUB 60.1000 60.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте