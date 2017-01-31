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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
10:00 31.01.2017

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 5 от 18 января 2017 г. утверждены предельные максимальные цены на природный газ без налога на добавленную стоимость газоснабжающим организациям, входящим в состав «Белтопгаз», при поставке через систему газоснабжающих организаций.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, цены на природный газ указаны за 1000 куб. м при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб. м при курсе белорусского рубля по отношению к доллару США 1,9585:1.

В частности, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых потребленный объем природного газа в 2016 году составил до 500 млн. куб. м, цены установлены в следующих размерах:

540,29 рубля – для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, кроме бюджетных организаций (ранее – 564,4576 рубля);

479,83 рубля – для бюджетных организаций и юридических лиц системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих жилищно-коммунальные услуги (501,2945 рубля);

327,06 рубля – для юридических лиц, товариществ собственников, организаций застройщиков, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, в части использования природного газа для производства тепловой энергии для нужд населения (327,376 рубля).

В соответствии с постановлением определены дифференцированные цены на природный газ, используемый для производства овощей защищенного грунта (ранее Министерством была установлена единая цена в размере 409,22 рубля):

432,63 рубля – с 1 марта по 31 октября включительно;

342,73 рубля – с 1 января по 28 февраля и с 1 ноября по 31 декабря включительно.

Вместе с тем для организаций, имеющих общежития, религиозных организаций, организаций, использующих природный газ для нужд детских домов семейного типа, детских деревень (городков), детских хосписов стоимость природного газа возросла – при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов в отопительный период она составит 0,0908 рубля (ранее – 0,0776 рубля).

Постановление вступает в силу 1 февраля 2017 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
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