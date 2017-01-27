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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ КАРАНТИНА И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
18:52 27.01.2017

Редакционные правки в ряд постановлений правительства в сфере карантина и защиты растений внесены постановлением Совета министров № 58 от 21 января 2017 г. в рамках реализации Закона от 18 июля 2016 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О защите растений».

В частности, изменения затронули Устав по карантину растений в Республике Беларусь, утвержденный постановлением Совета министров от 29 июля 1993 г. № 509. Например, в нем появился пункт, согласно которому руководители государственных инспекций по семеноводству, карантину и защите растений и их заместители, курирующие вопросы в области карантина растений, являются главными государственными инспекторами по карантину растений. Руководители структурных подразделений государственных инспекций по семеноводству, карантину и защите растений, их заместители и специалисты по карантину растений определены государственными инспекторами по карантину растений.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, редакционные правки также внесены в утвержденные постановлением Совета министров от 14 июля 2006 г. № 881: Положение о порядке определения и обозначения границ карантинной фитосанитарной зоны, наложения и снятия карантина растений, установления и обеспечения карантинного режима; Положение о порядке формирования и использования фонда данных по защите растений; Положение о надзоре в области карантина и защиты растений; Положение о порядке и условиях оплаты юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями мероприятий по защите растений.

А Положение о порядке осуществления государственного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и (или) в местах назначения признано утратившим силу.

В новой редакции изложено Положение о порядке выдачи фитосанитарных сертификатов, утвержденное постановлением Совета Министров от 30 июля 2010 г. № 1140. Правки также внесены в утвержденные эти постановлением:

Положение о порядке аттестации юридических лиц, проводящих карантинную экспертизу подкарантинной продукции;

Положение о порядке государственной регистрации средств защиты растений и удобрений и ведения Государственного реестра средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь (например, добавлены дополнительные причины для отказа в выдаче удостоверения);

Положение о порядке аттестации юридических лиц, проводящих испытания средств защиты растений и удобрений, подлежащих государственной регистрации.

Постановление вступило в силу с 22 января 2017 г.
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