|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНФИН ВВЕДЕТ ВЕДОМСТВЕННУЮ ОТЧЕТНОСТЬ О ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ГОСОБЪЕДИНЕНИЯМИ И ХОЗОБЩЕСТВАМИ
12:18 27.01.2017
Министерство финансов введет ведомственную отчетность о формировании и использовании прибыли республиканскими и коммунальными унитарными предприятиями, государственными объединениями, а также хозяйственными обществами. Соответствующее поручение закреплено распоряжением премьер-министра № 30р от 25 января 2017 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, речь идет о введении ведомственной отчетности о формировании и использовании прибыли республиканскими и коммунальными унитарными предприятиями, государственными объединениями, являющимися коммерческими организациями, имущество которых находится у них на праве хозяйственного ведения, а также хозяйственными обществами, в отношении которых Беларусь и (или) административно-территориальная единица, обладая акциями (долями в уставных фондах), или иным не противоречащим законодательству образом может определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами, рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг которых за отчетный год составила 20 процентов и более.
Документ принят в соответствии с указом от 2 марта 2011 г. № 95 ”О некоторых вопросах сбора информации, не содержащейся в государственной статистической отчетности“.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.01.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2017
Курсы в банках
на 27.01.2017
Конвертация в банках
на 27.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте