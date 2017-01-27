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МИНФИН ВВЕДЕТ ВЕДОМСТВЕННУЮ ОТЧЕТНОСТЬ О ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ГОСОБЪЕДИНЕНИЯМИ И ХОЗОБЩЕСТВАМИ
12:18 27.01.2017

Министерство финансов введет ведомственную отчетность о формировании и использовании прибыли республиканскими и коммунальными унитарными предприятиями, государственными объединениями, а также хозяйственными обществами. Соответствующее поручение закреплено распоряжением премьер-министра № 30р от 25 января 2017 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, речь идет о введении ведомственной отчетности о формировании и использовании прибыли республиканскими и коммунальными унитарными предприятиями, государственными объединениями, являющимися коммерческими организациями, имущество которых находится у них на праве хозяйственного ведения, а также хозяйственными обществами, в отношении которых Беларусь и (или) административно-территориальная единица, обладая акциями (долями в уставных фондах), или иным не противоречащим законодательству образом может определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами, рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг которых за отчетный год составила 20 процентов и более.

Документ принят в соответствии с указом от 2 марта 2011 г. № 95 ”О некоторых вопросах сбора информации, не содержащейся в государственной статистической отчетности“.
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