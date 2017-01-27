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НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВИАЦИОННОЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АВИАЦИЯ» ВОЗЛОЖЕНЫ ЗАДАЧИ САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ
09:52 27.01.2017
На государственное авиационное аварийно-спасательное учреждение «АВИАЦИЯ» Министерства по чрезвычайным ситуациям возложены задачи санитарной авиации. Соответствующий указ № 27 Александр Лукашенко подписал 26 января.
В соответствии с документом, задачами санитарной авиации являются доставка медицинских работников к местам оказания первой помощи, содействие им в доставке больных или пострадавших в государственные учреждения здравоохранения.
Совету министров поручено в шестимесячный срок определить упрощенный порядок использования воздушного пространства Беларуси судами ГААСУ «АВИАЦИЯ», в том числе при выполнении посадок и взлетов в населенных пунктах. Министерство здравоохранения должно в шестимесячный срок закупить оборудование для выполнения задач санитарной авиации с последующей его передачей в оперативное управление ГААСУ «АВИАЦИЯ» на безвозмездной основе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, указ принят для совершенствования авиационной деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.
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