На государственное авиационное аварийно-спасательное учреждение «АВИАЦИЯ» Министерства по чрезвычайным ситуациям возложены задачи санитарной авиации. Соответствующий указ № 27 Александр Лукашенко подписал 26 января.

В соответствии с документом, задачами санитарной авиации являются доставка медицинских работников к местам оказания первой помощи, содействие им в доставке больных или пострадавших в государственные учреждения здравоохранения.

Совету министров поручено в шестимесячный срок определить упрощенный порядок использования воздушного пространства Беларуси судами ГААСУ «АВИАЦИЯ», в том числе при выполнении посадок и взлетов в населенных пунктах. Министерство здравоохранения должно в шестимесячный срок закупить оборудование для выполнения задач санитарной авиации с последующей его передачей в оперативное управление ГААСУ «АВИАЦИЯ» на безвозмездной основе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, указ принят для совершенствования авиационной деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.