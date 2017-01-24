Комплекс мер по реализации Программы социально-экономического развития на 2016-2020 годы, утвержденный постановлением Совета министров от 12 января 2017 г. № 18, содержит 380 мероприятий, среди которых изменение законодательства, разработка новых стратегий развития и т.д.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, запланировано разработать подходы к установлению цен (тарифов) на энергоресурсы для населения, установление платежей за жилищно-коммунальные услуги населению в белорусских рублях, исключающих возможность использования обменного курса в качестве механизма их индексирования с учетом специфики сферы регулирования.

Тарифы на услуги ЖКХ (с учетом снижения затрат на их оказание и предоставления гражданам безналичных жилищных субсидий) продолжат повышаться с тем, чтобы уже в 2017 году уровень возмещения затрат на услуги ЖКХ населением составил не менее 75%, а в 2018 достиг 100%. В 2019-2020 годах планируется поддерживать тарифы на уровне, обеспечивающем полное возмещение затрат.

Запланировано также повышение тарифов на транспортные услуги, направленное на достижение уровня возмещения затрат населением не менее 70 % в 2018 году, в дальнейшем их будут поддерживать на достигнутом уровне вплоть до 2020 года.

Благодаря описанным мерам потребителям реального сектора экономики тарифы снизят – за счет сокращения перекрестного субсидирования расходов на оказание жилищно-коммунальных услуг населению.

В комплекс мер заложены мероприятия по совершенствованию денежно-кредитной и валютной политики, например, отмена обязательной продажи валютной выручки.

В целях раскрепощения деловой инициативы и формирования благоприятных условий для ведения бизнеса в 2017 году планируется уточнить меры административной ответственности должностных лиц правоохранительных (контролирующих, надзорных) органов за необоснованное вмешательство в законную экономическую и хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования – для этого потребуется разработать законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Вообще для реализации Программы социально-экономического развития потребуется разработать целый комплекс нормативных правовых актов. Например, проекты закона и указа Беларусь, предусматривающие обязанность государственных органов по выдаче обратившимся к ним субъектам хозяйствования разъяснений по вопросам, входящим в сферу деятельности данного государственного органа как регулятора и исключение привлечения к ответственности в случае полного и добросовестного следования субъектом хозяйствования выданным разъяснениям.

Понадобится также законодательный акт, комплексно регулирующий вопросы функционирования государственных организаций – концепция Закона должна быть представлены к апрелю 2017 года и уже в декабре – сам законопроект.

Законодательные изменения затронут также аппарат госслужащих – путем внесения изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. «О государственной службе в Республике Беларусь».

Помимо прочего для успешной реализации Программы потребуется разработка Стратегии развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года и Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года.

Будут реализованы мероприятия по финансовому оздоровлению реального сектора экономики, совершенствованию отношений собственности, повышению эффективности инвестиций и привлечению прямых иностранных инвестиций, ускоренному формированию высокотехнологичного сектора, повышение конкурентоспособности традиционных отраслей промышленности, сельского, лесного хозяйства и т.д. А также информатизации экономики, что включает внедрение «электронного правительства» – проект Указа Президента Республики Беларусь, определяющего порядок взаимодействия государственных органов (организаций) посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы, должен быть представлен в этом году.

К слову, за минувший год уже реализован ряд мер по реализации Программы социально-экономического развития. В частности, упрощен порядок передачи субъектам малого и среднего предпринимательства неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности государства, для создания производственного бизнеса и новых рабочих мест – соответствующее постановление Совета Министров № 1024 принято 15 декабря 2016 г. В качестве эксперимента отдельные холдинги освобождены от налога на добавленную стоимость внутрихолдинговых оборотов товаров (работ, услуг) – указ от 28 июля 2016 г. № 293 «О вопросах деятельности холдингов «Автокомпоненты» и «МТЗ-ХОЛДИНГ». Принято несколько иных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы экономической несостоятельности (банкротства), государственно-частного партнерства, электронного документооборота и других.

Что касается социальной политики государства, тот тут можно напомнить о предоставлении населению социальной помощи при оплате жилищно-коммунальных услуг в виде безналичных жилищных субсидий (указ от 29 августа 2016 г. № 322), создании межведомственной рабочей группы по совершенствованию торгового обслуживания населения, проживающего в сельской местности (распоряжение премьер-министра Республики Беларусь от 1 августа 2016 г. № 313р).

Всего за 2016 год реализовано 45 мероприятий программы.