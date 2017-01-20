Молодым специалистам из категории педагогических работников, которые уже отработали по распределению два года, но продолжают работать в данном учреждении образования, еще на год продлевается выплата доплаты в размере одной тарифной ставки первого разряда. Это предусмотрено постановлением Совета министров Беларуси №48 от 19 января 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документ вносит изменения в постановление Совета министров №86 от 26 января 2009 года.

Так, педагогическим работникам с высшим и средним специальным образованием, отработавшим два года по распределению (перераспределению), направлению (последующему направлению) на работу в учреждения образования и продолжающим работать на условиях заключенных трудовых договоров (контрактов), устанавливаются ежемесячные доплаты в размере одной тарифной ставки первого разряда, установленной Советом министров для оплаты труда работников бюджетных организаций, в течение последующего одного года.

Ежемесячные доплаты выплачиваются по основному месту работы пропорционально отработанному времени (объему выполненных работ), но не выше размера одной тарифной ставки первого разряда.

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.