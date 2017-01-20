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ОСТАВШИМСЯ РАБОТАТЬ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЛЕ ОТРАБОТКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЫМ ПЕДАГОГАМ ЕЩЕ ГОД БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ДОПЛАТА
16:22 21.01.2017
Молодым специалистам из категории педагогических работников, которые уже отработали по распределению два года, но продолжают работать в данном учреждении образования, еще на год продлевается выплата доплаты в размере одной тарифной ставки первого разряда. Это предусмотрено постановлением Совета министров Беларуси №48 от 19 января 2017 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документ вносит изменения в постановление Совета министров №86 от 26 января 2009 года.
Так, педагогическим работникам с высшим и средним специальным образованием, отработавшим два года по распределению (перераспределению), направлению (последующему направлению) на работу в учреждения образования и продолжающим работать на условиях заключенных трудовых договоров (контрактов), устанавливаются ежемесячные доплаты в размере одной тарифной ставки первого разряда, установленной Советом министров для оплаты труда работников бюджетных организаций, в течение последующего одного года.
Ежемесячные доплаты выплачиваются по основному месту работы пропорционально отработанному времени (объему выполненных работ), но не выше размера одной тарифной ставки первого разряда.
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
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