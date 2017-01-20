Перевод 25 наиболее востребованных административных процедур в электронный формат предусмотрен комплексом мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, утвержденным постановлением Совет министров от 12 января 2017 г. № 18.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, ответственными исполнителями определены государственные органы и ОАЦ (РУП «Национальный центр электронных услуг»).

Также правовым актом в текущем голу предусмотрена: разработка проекта указа, определяющего порядок взаимодействия государственных органов (организаций) посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы (внедрение «электронного правительства»); формирование Министерством юстиции перечня административных процедур, подлежащих переводу в электронную форму взаимодействия через единый портал электронных услуг (с последующей актуализацией).