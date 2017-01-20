ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ СМОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С РОДИТЕЛЬСКИМ КОМИТЕТОМ И РУКОВОДИТЕЛЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
12:24 21.01.2017

Постановлением Министерства образования № 127 от 28 декабря 2016 г. внесены изменения в Положение о попечительском совете учреждения образования, утвержденное постановлением Министерства образования от 25 июля 2011 г. № 146.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, в соответствии с документом привлечение денежных средств для обеспечения деятельности учреждения образования отнесено к числу задач попечительского совета. Денежные средства формируются из добровольных перечислений физических лиц, зачисляемых на текущий (расчетный счет) по учету внебюджетных средств учреждения образования. Данные средства используются по целевому назначению в соответствии с решением попечительского совета, согласованным с руководителем учреждения образования и родительским комитетом (при его наличии).

Постановлением также урегулированы некоторые вопросы взаимодействия попечительского совета и учреждения образования. В частности, установлено, что для создания попечительского совета решение инициативной группы согласовывается с руководителем учреждения образования. Руководителю учреждения образования предоставлено право участвовать в заседании общего собрания попечительского совета, а в случае нарушения попечительским советом требований законодательства –инициировать прекращение его деятельности.

Обязанности по созданию условий для деятельности попечительского совета, в том числе по предоставлению места для хранения документации, возложены на учреждения образования.

Постановление вступает в силу 21 января 2017 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2017
валюта курс
EUR 2.0754
USD 1.9423
RUB 3.2559
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0754 +0.0035
USD 1.9423 -0.0049
RUB 3.2559 -0.0179
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0680 2.0750
USD 1.9330 1.9400
RUB 3.2310 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 21.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0720
EUR/RUB 63.6500 64.1500
USD/RUB 59.5500 60.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте