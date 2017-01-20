Постановлением Министерства образования № 127 от 28 декабря 2016 г. внесены изменения в Положение о попечительском совете учреждения образования, утвержденное постановлением Министерства образования от 25 июля 2011 г. № 146.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, в соответствии с документом привлечение денежных средств для обеспечения деятельности учреждения образования отнесено к числу задач попечительского совета. Денежные средства формируются из добровольных перечислений физических лиц, зачисляемых на текущий (расчетный счет) по учету внебюджетных средств учреждения образования. Данные средства используются по целевому назначению в соответствии с решением попечительского совета, согласованным с руководителем учреждения образования и родительским комитетом (при его наличии).

Постановлением также урегулированы некоторые вопросы взаимодействия попечительского совета и учреждения образования. В частности, установлено, что для создания попечительского совета решение инициативной группы согласовывается с руководителем учреждения образования. Руководителю учреждения образования предоставлено право участвовать в заседании общего собрания попечительского совета, а в случае нарушения попечительским советом требований законодательства –инициировать прекращение его деятельности.

Обязанности по созданию условий для деятельности попечительского совета, в том числе по предоставлению места для хранения документации, возложены на учреждения образования.

Постановление вступает в силу 21 января 2017 года.