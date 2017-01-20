Беларусь продлила повышенные тарифы на транзит нефти по территории республики на 2017 год. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли №6 от 18 января 2017 г. опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, из пункта 3 постановления МАРТ №48 от 30 декабря 2016 г. «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь» исключены слова «и действует по 31 марта 2017 г.».

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2017 г.

Ранее, 5 января 2017 года, МАРТ повысило тарифы на транспортировку нефти через территорию Беларуси. В соответствии с постановлением, которое должно было вступить в силу 1 февраля и действовать по 31 марта 2017 года, транспортировка нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава подорожала на 11,76%, а услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» - на 7,7%.

До этого тарифы на транспортировку российской нефти через Беларусь повышались 1 февраля 2016 года.