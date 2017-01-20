Совет Министров постановлением от 12 января 2017 г. № 18 утвердил комплекс мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, при разработке документа учтены меры по реализации Программы, выполненные в 2016 году.

Комплексом мер предусмотрены 380 мероприятий по всем направлениям Программы, указаны сроки их реализации, ответственные исполнители и форма реализации.

Государственным органам, определенным ответственными исполнителями мероприятий комплекса мер, облисполкомам и Минскому горисполкому, Министерству экономики поручено ежегодно информировать Совет Министров о ходе реализации комплекса мер государственными органами.

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы утверждена указом № 466 от 15 декабря 2016 г. В ней обоснованы пути повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни белорусских граждан, развития конкуренции и совершенствования институциональной среды, предложены правовые и социально-экономические механизмы реализации приоритетов и задач пятилетия.

Показатели и параметры социально-экономического развития страны, содержащиеся в Программе, разработаны исходя из максимального использования имеющегося потенциала для экономического роста и активизации инновационных возможностей экономики, раскрепощения деловой инициативы, создания максимально благоприятных условий для быстрого формирования новых секторов и отраслей экономики, привлечения прямых иностранных инвестиций.