В Минске увеличиваются ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Соответствующее решение Минского городского совета депутатов №261 от 21 декабря 2016 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, ставки единого налога при оказании услуг (выполнении работ) составят:

техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов, восстановление резиновых шин и покрышек; диагностирование транспортных средств, буксировка транспортных средств, оказание технической помощи в пути – 201 руб.;

производство мебели по заказам потребителей, включая монтаж, установку мебели собственного производства – 194 руб.;

ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий, ручного электрического инструмента, ручного пневматического и механизированного инструмента, ковров и ковровых изделий, кроме ремонта швейных, трикотажных изделий и головных уборов – 56 руб.;

производство по заказам потребителей одежды (в том числе головных уборов), готовой трикотажной одежды машинной и ручной вязки, обуви; ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий – 59 руб.;

деятельность в области фотографии, кроме видеосъемки событий; предоставление индивидуальных услуг с помощью фотоавтоматов, оснащенных купюроприемником – 103 руб.;

производство кино- и видеофильмов, видеосъемка событий – 118 руб.;

услуги парикмахерских и салонов красоты, татуировка, пирсинг, нательная живопись, перманентный макияж – 93 руб.;

деятельность такси, прочего пассажирского сухопутного транспорта в пределах Беларуси – 160 руб.;

деятельность такси, прочего пассажирского сухопутного транспорта в пределах Беларуси с числом мест для сидения пассажиров до 4 включительно, деятельность внутреннего водного транспорта – 128 руб.;

деятельность автомобильного грузового транспорта в пределах Беларуси; услуги по перевозке бытовых предметов и мебели, оказываемые при переезде (перемещении) – 121 руб.;

деятельность такси, прочего пассажирского сухопутного транспорта за пределами Беларуси – 258руб.;

чистка и уборка жилых помещений – 58 руб.;

репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию) – 34 руб.;

деятельность танцевальных площадок и залов, обучение танцам – 105 руб.;

деятельность танцевальных площадок и залов для детей и пенсионеров, детских дискотек, обучение танцам детей и пенсионеров – 92 руб.;

Медицинская, в том числе стоматологическая, практика; прочая деятельность по охране здоровья человека – 157 руб.;

ветеринарная деятельность – 112 руб.;

сдача в аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых помещений (за каждое жилое помещение) – 58 руб.;

сдача в аренду (субаренду), наем (поднаем) садовых домиков, дач (за каждый садовый домик, дачу) – 53 руб.;

сдача в аренду (субаренду), наем (поднаем) машино-мест – 15 руб.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.