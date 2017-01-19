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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПОЧТОВЫЕ МАРКИ 2001-2008 ГОДОВ ВЫПУСКА ПЕРЕВЕДЕНЫ В РАЗРЯД КОЛЛЕКЦИОННЫХ
11:07 19.01.2017
Постановлением Министерства связи и информатизации № 19 от 16.12.2016 почтовые марки 2001-2008 годов выпуска переведены в разряд коллекционных.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, марки переведены в разряд коллекционных с целью использования их в качестве филателистической продукции и материала для формирования почтовой хроники социально-экономической и политической жизни Беларуси.
Постановление вступило в силу 11 января 2017 года.
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