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В БЕЛАРУСИ ПОЧТОВЫЕ МАРКИ 2001-2008 ГОДОВ ВЫПУСКА ПЕРЕВЕДЕНЫ В РАЗРЯД КОЛЛЕКЦИОННЫХ

11:07 19.01.2017 Постановлением Министерства связи и информатизации № 19 от 16.12.2016 почтовые марки 2001-2008 годов выпуска переведены в разряд коллекционных. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, марки переведены в разряд коллекционных с целью использования их в качестве филателистической продукции и материала для формирования почтовой хроники социально-экономической и политической жизни Беларуси. Постановление вступило в силу 11 января 2017 года.