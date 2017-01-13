Постановлением Министерства лесного хозяйства № 80 от 19 декабря 2016 г. утверждено Положение о порядке лесовосстановления и лесоразведения.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, документом установлен порядок проведения лесовосстановления и лесоразведения, обследования участков лесного фонда, требования по уходу за лесными насаждениями, критерии отнесения лесных культур к погибшим, порядок списания погибших лесных культур и их предельный удельный вес в площади создаваемых лесных культур, порядок и требования ввода лесных насаждений в категорию ценных.

К основным направлениям лесовосстановления отнесены естественное и комбинированное возобновление лесов, искусственное лесовосстановление. При этом вид лесовосстановления и лесоразведения определяется по результатам обследования участков лесного фонда.

Мероприятиям по лесовосстановлению, лесоразведению и уходу за лесными насаждениями в процессе воспроизводства лесов предполагают: обследование участка лесного фонда, пригодного для лесовосстановления и лесоразведения, для уточнения метода, назначенного лесоустройством; съемку, подготовку и отграничение на местности участка, пригодного для лесовосстановления и лесоразведения; обработку почвы; огораживание лесосек и вырубок; посев семян и посадку посадочного материала лесных растений; уход за лесными насаждениями; оценку качества лесовосстановления и лесоразведения.

Финансирование лесовосстановления и лесоразведения осуществляется за счет средств республиканского бюджета, поступлений средств от платежей за лесопользование, от реализации лесной продукции, получаемой при осуществлении лесохозяйственных мероприятий, и других источников, не запрещенных законодательством.