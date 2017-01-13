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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕКРЕТ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ИЖДИВЕНЧЕСТВА
10:02 13.01.2017
Александр Лукашенко 12 января подписал декрет № 1, предусматривающий внесение изменений в декрет от 2 апреля 2015 года № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, декретом уточнен перечень периодов деятельности, в течение которых граждане признаются участвующими в финансировании государственных расходов.
Так, к лицам, участвующим в финансировании государственных расходов, отнесены граждане в период нахождения в списочном составе национальной или сборной команды Беларуси по видам спорта, прохождения альтернативной службы, применения к ним предусмотренных законодательными актами мер по обеспечению безопасности, не позволявших им участвовать в финансировании государственных расходов.
Граждане, состоящие на учете безработных либо обучающиеся по направлению органа по труду, занятости и социальной защите, будут признаваться участвующими в финансировании государственных расходов только при отсутствии установленных фактов нарушения ими обязанностей в области занятости населения, а воспитывающие детей в возрасте до 7 лет лица - при условии, что ребенок в возрасте от 3 до 7 лет не получает дошкольное образование.
Кроме того, за местными Советами депутатов либо по их поручению за местными исполнительными или распорядительными органами закрепляется право освобождать граждан от уплаты сбора в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.
Учитывая необходимость дополнительного уточнения перечня лиц, которым надлежит уплатить сбор за 2015 год с учетом предусмотренных декретом изменений, срок направления налоговыми органами извещений плательщикам сбора переносится с 1 ноября 2016 года на 20 января 2017 года, а срок уплаты сбора - с 1 декабря 2016 года на 20 февраля 2017 года.
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