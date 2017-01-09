Постановлением Совета министров № 10 от 6 января 2017 г. утверждено Положение о порядке разработки, согласования, проведения экспертизы, утверждения, регистрации, введения в действие и опубликования норм и правил рационального использования и охраны недр, внесения изменений и дополнений в них.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, нормами и правилами рационального использования и охраны недр определяются требования, правила и порядок осуществления деятельности, связанной с геологическим изучением недр, разработкой месторождений полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр, консервацией, расконсервацией и ликвидацией горных предприятий, горных выработок и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

Также нормами и правилами рационального использования и охраны недр определяются классификации: запасов полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр; эксплуатационных потерь полезных ископаемых; количественных и (или) качественных показателей, определяющих объекты геологического изучения недр.

Проекты норм и правил рационального использования и охраны недр разрабатываются Минприроды или уполномоченной им организацией.

Для их разработки Минприроды или уполномоченная организация могут в установленном порядке привлекать специалистов заинтересованных государственных органов (организаций), научных учреждений, специалистов иных организаций, обладающих необходимыми профессиональными навыками в области регулируемых отношений.

Нормы и правила рационального использования и охраны недр, как правило, состоят из следующих разделов: ”Общие положения“; ”Требования к объектам, на которые распространяется действие норм и правил рационального использования и охраны недр“; ”Геологическое изучение недр и (или) использование ресурсов недр“.

Регистрацию постановления, утвердившего нормы и правила рационального использования и охраны недр, осуществляет Минприроды.

Минприроды также определяет и срок введения в действие названных норм и правил исходя из комплекса мероприятий по обеспечению соответствия объектов требованиям норм и правил рационального использования и охраны недр, но не ранее чем через два месяца с момента их утверждения.

Опубликование и доведение до всеобщего сведения указанных норм и осуществляется в порядке, установленном указом от 16 июля 2007 г. № 318 ”О порядке доведения до всеобщего сведения технических нормативных правовых актов“.

Постановление принято в соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 статьи 10 Кодекса Республики Беларусь о недрах и вступает в силу с 23 января 2017 г.