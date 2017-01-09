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МИНСВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ НАПОМИНАЕТ ОПЕРАТОРАМ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ О ВВЕДЕНИИ С 2017 ГОДА НОВОЙ ФОРМЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
14:43 09.01.2017

С 2017 года вводится новая форма ведомственной отчетности «Сведения об отчислениях в государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Министерства связи и информатизации».

Как напоминает пресс-служба министерства, ведомственная отчетность должна быть составлена за 2016 год и представлена в Министерство связи и информатизации до 24 января 2017 года.

Форма утверждена приказом Министерства связи и информатизации № 344 от 1 ноября 2016 г. по согласованию с Межведомственным советом по государственной статистике (протокол заседания от 19 августа 2016 г. № 2пр).

Респондентами формы являются все операторы электросвязи, осуществляющие деятельность в области связи на основании специального разрешения (лицензии). При отсутствии у оператора электросвязи в отчетном периоде доходов от оказания услуг электросвязи соответствующие графы заполняются с нулевыми показателями.

Ведомственная отчетность предусматривает годовую периодичность сбора сведений о начислении и уплате операторами электросвязи отчислений в фонд, срок представления один раз в год 24 января, форма представления - на бумажном носителе за подписью руководителя организации.

Также форма ведомственной отчетности размещена в подразделе «Перечень форм ведомственной отчетности Министерства связи и информатизации Республики Беларусь на 2017 год» (блоки «Статистика», «Формы отчетности») и в информационно-поисковых системах правовой информации «КонсультантПлюс», «Эталон» и других.
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