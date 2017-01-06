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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОЗДАЮТСЯ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ НА БЕЛОРУССКОЙ АЭС ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
12:10 09.01.2017
Александр Лукашенко подписал указ «О мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом создаются условия для закрепления на Белорусской АЭС высококвалифицированных кадров. В частности, предусматривается разрешение иностранным специалистам, работающим на РУП «Белорусская АЭС» и подпадающим под определение «государственные должностные лица» или претендующим на занятие соответствующих должностей на данном предприятии, иметь счета в иностранных банках.
Кроме того, иностранным организациям, привлекаемым для сооружения АЭС и выполнения работ (оказания услуг) в течение гарантийного срока в соответствии с генеральным контрактом на сооружение БелАЭС, предоставляется право получать разрешения на привлечение в страну иностранной рабочей силы и специальные разрешения на право занятия трудовой деятельностью в республике в соответствии с порядком, установленным для юридических лиц Беларуси.
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