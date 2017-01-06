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УТОЧНЕНЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ, ПО КОТОРЫМ ВОДИТЕЛИ И ПАССАЖИРЫ МОГУТ НЕ ПРИСТЕГИВАТЬСЯ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ
10:03 09.01.2017
Постановлением Министерства здравоохранения № 126 от 14 декабря 2016 г. уточнены перечни медицинских показаний, допускающих непристегивание водителей и пассажиров ремнями безопасности, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения № 40 от 1 июня 2006 г.
Как сообщает Национальный центр правовой информации, право не пристегиваться ремнями безопасности предоставлено водителям и пассажирам, находящимся в состоянии после имплантации электрокардиостимулятора (кардиовертера-дефибриллятора, ресинхронизирующего устройства) в правую подключичную область.
Кроме того, управлять транспортным средством, не пристегиваясь ремнем безопасности, также могут женщины-водители в сроке беременности более 20 недель.
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