Постановлением Министерства здравоохранения № 126 от 14 декабря 2016 г. уточнены перечни медицинских показаний, допускающих непристегивание водителей и пассажиров ремнями безопасности, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения № 40 от 1 июня 2006 г.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, право не пристегиваться ремнями безопасности предоставлено водителям и пассажирам, находящимся в состоянии после имплантации электрокардиостимулятора (кардиовертера-дефибриллятора, ресинхронизирующего устройства) в правую подключичную область.

Кроме того, управлять транспортным средством, не пристегиваясь ремнем безопасности, также могут женщины-водители в сроке беременности более 20 недель.