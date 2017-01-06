ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ НА ПОДГОТОВКУ, ПЕРЕПОДГОТОВКУ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ И ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ТРУДУ
16:22 06.01.2017

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 19 октября 2016 г. № 63 утверждена Инструкция о порядке и условиях компенсации органами по труду, занятости и социальной защите нанимателям, учреждениям уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовым профилакториям затрат на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников и лиц, привлекаемых к труду.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, документом определены порядок и условия полной или частичной компенсации затрат учреждениям уголовно-исполнительной системы (УИС) и лечебно-трудовым профилакториям (ЛТП) на обучение лиц, привлекаемых к труду и не имеющих профессии, а также нанимателям на обучение:

работников, находящихся под угрозой увольнения;

работников из числа граждан, уволенных с последнего места работы в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников;

работников, впервые нашедших работу;

родителей, которые обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей (обязанные лица);

работников, имевших до приема на работу перерыв в работе более 12 месяцев.

Для получения компенсации наниматель, учреждение УИС и ЛТП в течение месяца после завершения работником или лицом, привлекаемым к труду, обучения обращается в органы по труду, занятости и социальной защите с письменным заявлением. К заявлению прилагаются сметы затрат на обучение, копии документов, подтверждающих прохождение работниками обучения в период работы у нанимателя, а также иные документы в зависимости от категории работников, дающей право на дополнительные гарантии занятости.

На основании представленных документов органы по труду, занятости и социальной защите компенсируют нанимателю, учреждению УИС и ЛТП следующие виды затрат:

оплату труда преподавателей, мастеров производственного обучения (инструкторов, наставников) и других специалистов, осуществивших обучение;

выплату вознаграждения за участие в работе квалификационных комиссий;

затраты, связанные с содержанием учебно-производственных площадей и эксплуатацией учебно-производственного оборудования;

стоимость расходных материалов, необходимых для осуществления обучения;

налоги и платежи, предусмотренные законодательством;

прочие расходы, непосредственно связанные с организацией и осуществлением обучения.

Решение о выплате компенсации и ее размере принимается в отношении нанимателя – с учетом обеспечения трудоустройства работника после обучения и характера предоставленной ему работы (постоянной или временной), в отношении учреждения УИС и ЛТП – с учетом потребности рынка труда в профессиях, полученных лицами, привлекаемыми к труду. При этом затраты нанимателей на обучение лиц, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, или обязанных лиц компенсируются, как правило, полностью.

Постановление вступает в силу 7 января 2017 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.01.2017
валюта курс
EUR 2.0676
USD 1.9538
RUB 3.2769
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0676 -0.004
USD 1.9538 -0.0115
RUB 3.2769 +0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0660 2.0660
USD 1.9530 1.9600
RUB 3.2550 3.2790
подробнее

Конвертация в банках
на 06.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0560 1.0600
EUR/RUB 63.0000 64.0000
USD/RUB 59.5000 60.3050
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте