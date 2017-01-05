|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 1-ВОДА
12:06 06.01.2017
Постановлением Национального статистического комитета от 11.11.2016 №169 утверждена форма государственной статистической отчетности 1-вода (Минприроды) «Отчет об использовании воды» и указания по ее заполнению.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, юридические лица в срок до 20 января года следующего за отчетным представляют отчет в районные (городские и районные) инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Форма отчетности, указания по ее заполнению, а также перечни обязанных отчитываться водопользователей (юридических лиц) с присвоенным кодом респондента по государственному водному кадастру (ГВК), осуществляющих специальное водопользование на основании выданных разрешений на специальное водопользование или комплексных природоохранных разрешений и эксплуатирующие системы оборотного водоснабжения с расходом воды в них воды 5 кубических метров в сутки без осуществления специального водопользования приводятся на сайте РУП “ЦНИИКИВР”.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.01.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2017
Курсы в банках
на 06.01.2017
Конвертация в банках
на 06.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте