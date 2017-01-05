Постановлением Национального статистического комитета от 11.11.2016 №169 утверждена форма государственной статистической отчетности 1-вода (Минприроды) «Отчет об использовании воды» и указания по ее заполнению.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, юридические лица в срок до 20 января года следующего за отчетным представляют отчет в районные (городские и районные) инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Форма отчетности, указания по ее заполнению, а также перечни обязанных отчитываться водопользователей (юридических лиц) с присвоенным кодом респондента по государственному водному кадастру (ГВК), осуществляющих специальное водопользование на основании выданных разрешений на специальное водопользование или комплексных природоохранных разрешений и эксплуатирующие системы оборотного водоснабжения с расходом воды в них воды 5 кубических метров в сутки без осуществления специального водопользования приводятся на сайте РУП “ЦНИИКИВР”.