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В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ И УБОРКУ ПОДЪЕЗДОВ
09:13 06.01.2017
В Беларуси совершенствуется порядок предоставления населению отдельных жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий указ № 514 подписал 31 декабря 2016 г. Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в документе закрепляется временно действовавшая в 2016 году норма, в соответствии с которой техническое обслуживание лифта и санитарное содержание вспомогательных помещений оплачиваются потребителями исходя из количества граждан, зарегистрированных в жилом помещении, а не соразмерно общей площади принадлежащих им или занимаемых ими жилых помещений.
По такому же принципу потребителями возмещаются расходы организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в многоквартирных жилых домах (за исключением лифтов).
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