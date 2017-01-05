Постановлением Министерства лесного хозяйства №71 от 19 декабря 2016 года утверждены Правила заготовки пней и корней, заготовки древесных соков, создания плодово-ягодных, орехоплодных и иных лесных плантаций, по выращиванию на них лекарственных и иных растений, их заготовке, сбору.

Согласно опубликованному на Национальном правовом Интернет-портале документу, для заготовки пней и корней, древесных соков выдается лесной билет в установленном законодательством порядке.

Заготовка пней и корней осуществляется в течение всего года на участках лесного фонда, на которых проведены рубки главного пользования, сплошные санитарные рубки, до проведения на этих участках работ по лесовосстановлению. Заготовка должна осуществляться любыми способами с минимальными повреждениями, не приводящими к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания диких животных, произрастания дикорастущих растений.

Участки лесного фонда, на которых разрешается заготовка пней и корней, а также способы и сроки заготовки пней и корней устанавливаются юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, после осмотра в натуре каждого участка совместно с лесопользователями.

Юрлица, ведущие лесное хозяйство, проводят учет подроста и молодняка ценных древесных пород до начала и после окончания работ по заготовке пней и корней. Учет подроста и молодняка ценных древесных пород производится путем закладки пробных площадок размером не менее 20 кв. м каждая. Общая площадь пробных площадок должна составлять не менее 1% от площади участка лесного фонда, предоставляемого для заготовки пней и корней.

Количество подроста и молодняка ценных древесных пород, подлежащее сохранению, подсчитывается до начала работ по заготовке пней и корней и указывается в лесном билете. Количество сохранившегося, а также погибшего и поврежденного подроста и молодняка ценных древесных пород, подсчитанное после окончания работ по заготовке пней и корней, в том числе в процентном соотношении, указывается в акте передачи участков при передаче лесопользователями участков лесного фонда юрлицам, ведущим лесное хозяйство, по истечении срока заготовки.

После завершения работ по заготовке пней и корней в молодняках естественного происхождения доля погибших и поврежденных экземпляров ценных древесных пород в межкоридорных пространствах не должна превышать 5% от их первоначального количества.

Заготовка древесных соков осуществляется на участках лесного фонда не ранее чем за пять лет до наступления возраста рубок леса, а также на участках лесного фонда, предоставленных для рубок главного пользования. Для заготовки подбираются здоровые древостои I, II класса бонитета с полнотой не менее 0,4. Для заготовки древесных соков назначаются деревья диаметром 20 см и более.

Заготовка, сбор лекарственных и иных растений, выращенных на плодово-ягодных, орехоплодных и иных лесных плантациях, созданных на землях лесного фонда, осуществляются юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство.

Для создания плантаций используют в первую очередь нелесные земли, расположенные в границах земель лесного фонда, из состава земель лесного фонда, а также прогалины и другие не покрытые лесом земли, на которых невозможно естественное возобновление леса до посадки на них лесных культур. Для выращивания лесных плодово-ягодных, декоративных, лекарственных растений под пологом леса могут использоваться участки малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию.

Выращенные лесные плодово-ягодные, лекарственные растения являются собственностью юрлиц, ведущих лесное хозяйство, если иное не установлено законодательством. Юрлица, ведущие лесное хозяйство, при создании плодово-ягодных, орехоплодных и иных лесных плантаций должны применять способы и технологии, предотвращающие возникновение эрозии почвы, исключающие негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов.

Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, при создании плодово-ягодных, орехоплодных и иных лесных плантаций составляют проект создания плантации. Создание плодово-ягодных, орехоплодных и иных лесных плантаций на участках лесного фонда, расположенных в защитных лесах, не допускается. При выращивании лекарственных растений на плантациях разрешается механизировать все работы по посеву, уходу, уборке сырья. Заготовка и сбор лекарственных растений и их частей разрешаются в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство их запасов. Заготовка и сбор лекарственных растений и их частей производятся в период содержания в них максимального количества действующих веществ. Не допускается вырывать растения с корнем при заготовке и сборе листьев, цветков, соцветий, плодов, почек, спор.

Постановление вступило в силу с 31 декабря 2016 г.