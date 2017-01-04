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УТВЕРЖДЕНА ФОРМА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПРОГРАММЫ И ТЕКУЩЕГО ГРАФИКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
10:40 05.01.2017

Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 33 от 9 декабря 2016 г. установлена форма перспективной программы и текущего графика капитального ремонта жилищного фонда.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, форма утверждена на основании части первой пункта 7 Положения о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета министров № 324 от 21 апреля 2016 г., подпункта 4.4 пункта 4 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного постановлением Совмина № 968 от 31 июля 2006 г.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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