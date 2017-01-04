Постановлением Совета министров № 1115 от 30 декабря 2016 года с 1 января 2017 года установлена тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, в размере 31 рубль.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документом также предусмотрено, что с 1 января 2017 года действуют ежемесячные дифференцированные доплаты работникам бюджетных организаций, тарифицируемых 1-17 разрядами, в размерах 8,6-5,7 рубля.

Министерству труда и социальной защиты поручено установить размеры ежемесячных дифференцированных доплат.

Республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций необходимо обеспечить перерасчет заработной платы работников бюджетных организаций в соответствии с установленной настоящим постановлением тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь с учетом корректирующих коэффициентов и ежемесячных дифференцированных доплат.