Постановлением Совета министров № 1122 от 30 декабря 2016 г. скорректирован порядок реализации и использования рыболовных сетей и сетематериалов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документом внесены изменения и дополнение в постановление Совета министров от 10 июля 2002 г. № 928 ”О некоторых вопросах реализации и использования рыболовных сетей и сетематериалов”.

В частности, согласно принятому постановлению, реализация рыболовных сетей и иных орудий добычи рыбы или других водных животных, изготовленных с использованием сетематериалов, может осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями юридическим лицам, гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, при предъявлении ими договора аренды поверхностных водных объектов для рыбоводства, договора аренды рыболовных угодий, решения местного исполнительного и распорядительного органа о предоставлении права на заготовку водных диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства (длиннопалый (узкопалый) рак, полосатый рак, восточная речная креветка), а также другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при предъявлении ими документа, подтверждающего включение их в перечень, утверждаемый облисполкомами и Минским горисполкомом.

Кроме того, документом определено, что хранение рыболовных сетей и иных орудий добычи рыбы или других водных животных, а также сетематериалов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется в местах, определенных их локальными актами.

Рыболовная сеть – изделие, изготовленное с использованием сетематериалов, закрепленных на подборы, оборудованное грузилами, поплавками, шнурами с плавучими наполнителями, утяжеляющими шнурами и иной оснасткой, принцип действия которого основан на задержании рыбы или других водных животных в ячеях сетного полотна.

Иные орудия добычи – изделия, принцип действия которых основан на окружении рыбы или других водных животных сетной стенкой с ее постепенной выборкой либо перекрытии им пути движения сетной стенкой (крылом) и направлении их в специальное устройство, выход из которого затруднен.

Сетематериалы – сетное полотно, изготовленное из перекрещивающихся на определенном расстоянии натуральных и (или) синтетических нитей различной толщины, которое может быть применено для изготовления рыболовных сетей и иных орудий добычи рыбы или других водных животных.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.