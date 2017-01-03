ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЫБОЛОВНЫХ СЕТЕЙ И СЕТЕМАТЕРИАЛОВ
09:59 04.01.2017

Постановлением Совета министров № 1122 от 30 декабря 2016 г. скорректирован порядок реализации и использования рыболовных сетей и сетематериалов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документом внесены изменения и дополнение в постановление Совета министров от 10 июля 2002 г. № 928 ”О некоторых вопросах реализации и использования рыболовных сетей и сетематериалов”.

В частности, согласно принятому постановлению, реализация рыболовных сетей и иных орудий добычи рыбы или других водных животных, изготовленных с использованием сетематериалов, может осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями юридическим лицам, гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, при предъявлении ими договора аренды поверхностных водных объектов для рыбоводства, договора аренды рыболовных угодий, решения местного исполнительного и распорядительного органа о предоставлении права на заготовку водных диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства (длиннопалый (узкопалый) рак, полосатый рак, восточная речная креветка), а также другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при предъявлении ими документа, подтверждающего включение их в перечень, утверждаемый облисполкомами и Минским горисполкомом.

Кроме того, документом определено, что хранение рыболовных сетей и иных орудий добычи рыбы или других водных животных, а также сетематериалов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется в местах, определенных их локальными актами.

Рыболовная сеть – изделие, изготовленное с использованием сетематериалов, закрепленных на подборы, оборудованное грузилами, поплавками, шнурами с плавучими наполнителями, утяжеляющими шнурами и иной оснасткой, принцип действия которого основан на задержании рыбы или других водных животных в ячеях сетного полотна.

Иные орудия добычи – изделия, принцип действия которых основан на окружении рыбы или других водных животных сетной стенкой с ее постепенной выборкой либо перекрытии им пути движения сетной стенкой (крылом) и направлении их в специальное устройство, выход из которого затруднен.

Сетематериалы – сетное полотно, изготовленное из перекрещивающихся на определенном расстоянии натуральных и (или) синтетических нитей различной толщины, которое может быть применено для изготовления рыболовных сетей и иных орудий добычи рыбы или других водных животных.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.01.2017
валюта курс
EUR 2.0545
USD 1.9666
RUB 3.2142
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0545 +0.0095
USD 1.9666 +0.0081
RUB 3.2142 -0.0298
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0410 2.0520
USD 1.9620 1.9690
RUB 3.2000 3.2180
подробнее

Конвертация в банках
на 04.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0370 1.0450
EUR/RUB 63.4500 64.5000
USD/RUB 61.0000 61.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте