С 1 января 2017 года вступил в силу новый Лесной кодекс Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, новая версия документа оказалась значительно шире действовавшего ранее Лесного кодекса. Так, в него вошли нормы трех основных указов, регулирующих деятельность в сфере лесного хозяйства: от 7 мая 2007 г. № 214 «Правила отпуска древесины на корню и ее заготовки в лесах Республики Беларусь», от 9 сентября 2009 г. № 444 «Об утверждении Положения о порядке предоставления участков лесного фонда юридическим лицам в аренду и (или) пользование для осуществления лесопользования» и от 7 июля 2008 г. № 364 «Об утверждении Положения о порядке распределения лесов на группы и категории защитности, перевода лесов из одной группы или категории защитности в другую, а также выделения особо защитных участков леса».

В качестве наиболее важных и принципиальных наработок можно выделить несколько направлений:

- уточнены полномочия, права и обязанности субъектов отношений в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;

- изменен состав лесов, в том числе деление лесов по категориям защитности в зависимости от выполняемых ими функций;

- приведены в соответствие с действующим законодательством отдельные нормы Кодекса, уточнены термины с учетом практики применения, лесохозяйственной терминологии;

- уточнен термин «незаконная рубка», что позволит разделить понятия незаконной рубки без разрешительных документов и с наличием таких разрешительных документов, оформленных с неточностями;

- дополнен уже существующими нормами, регулирующими вопросы отпуска древесины на корню, арендных отношений в лесном хозяйстве, побочного лесопользования, заготовки второстепенных лесных ресурсов, т. е. ряд документов объединен в один комплексный документ.

Некоторые изменения затронули полномочия субъектов отношений в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. В частности, расширены полномочия главы государства по вопросам функционирования государственной лесной охраны Республики Беларусь. Полномочия правительства расширены в части установления такс на второстепенные лесные ресурсы; побочное лесопользование; лесопользование в целях проведения культурно-оздоровительных, туристических, иных мероприятий. Дополнительные полномочия приобретает Министерство лесного хозяйства по вопросам создания плантационных лесных культур, требований по их выращиванию и рубке, утверждения порядка выполнения работ по содержанию лесных насаждений вдоль республиканских автомобильных дорог.

Большое внимание в новом Лесном кодексе уделяется лесовосстановлению и лесоразведению. В частности, уточняются цели, задачи и требования воспроизводства, повышения продуктивности и качества лесов, вносятся нормы по регулированию вопросов лесного семеноводства, являющегося основой повышения качества и продуктивности лесов, их экологической и биологической устойчивости. Впервые отдельная глава в Лесном кодексе посвящена семеноводству лесных растений: определяет его основные задачи, устанавливается перечень селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических объектов, регулируется производство и использование семян лесных растений.

Отмечая возрастающий с каждым годом объем лесопользования в Беларуси и развитие рынка лесных услуг, Лесной кодекс предусматривает для юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, право привлекать подрядчиков для оказания услуг по осуществлению лесопользования, выполнению лесохозяйственных мероприятий. Строиться такие отношения должны на основе гражданско-правового договора.

Новый Кодекс дает лицу, ведущему лесное хозяйство, право самостоятельно и оперативно, без внесения соответствующих изменений и дополнений в лесоустроительный проект назначать и проводить ряд лесохозяйственных мероприятий, направленных на выращивание высокопродуктивных и биологически устойчивых насаждений.

Кроме того, новый Лесной кодекс устанавливает четкий перечень государственных органов, которым предоставляется право контроля в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов. Оно закрепляется за Министерством лесного хозяйства, Управлением делами Президента Республики Беларусь, Комитетом государственного контроля, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

Вводится конкретный перечень запретов хозяйственной и иной деятельности на территории лесного фонда. В частности, в лесном фонде запрещается:

- возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов захоронения, обезвреживания, хранения отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения отходов);

- сброс на территорию лесного фонда сточных вод промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных и других организаций, а также снега с содержанием песчано-солевых смесей, продуктов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных;

- мойка транспортных и других технических средств;

- размещение скотомогильников;

- устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных, хранилищ для складирования удобрений и средств защиты растений;

- загрязнение лесного фонда бытовыми и иными отходами, химическими и иными веществами;

- хозяйственная и иная деятельность, оказывающая вредное воздействие на лес или приводящая к его уничтожению.

Усиление лесохозяйственного блока в лесном законодательстве в части воспроизводства лесов, лесного семеноводства, охраны и защиты лесов, а также ответственности лесохозяйственных учреждений за проведение работ в лесу значительно повысит бдительность работников лесного хозяйства и будет способствовать повышению эффективности ведения лесного хозяйства, соблюдению лесного законодательства, рациональному использованию природных ресурсов.

Ряд положений нового Лесного кодекса направлен на оптимизацию соотношения площадей защитных, охранных и эксплуатационных лесов. В соответствии с экологическим, экономическим и социальным значением лесов, их местонахождением и выполняемыми функциями теперь леса будут делиться на следующие 4 категории: природоохранные леса; рекреационно-оздоровительные леса; защитные леса; эксплуатационные леса.

Новая классификация деления лесов Беларуси приближает нас к международным подходам в распределении лесов по выполняемым функциям: ни у наших соседей, ни в странах западной Европы нет практики деления лесов на группы.

Упрощается учет лесов. Становится более точной функциональная принадлежность каждого участка леса, что позволит совершенствовать организацию территории лесохозяйственных учреждений и планирование лесохозяйственных мероприятий. Стоит отметить, что площадь природоохранных лесов увеличится с 14,2 до 18,7%.

Кроме того, Лесным кодексом устанавливаются особенности ведения лесного хозяйства и лесопользования в лесах различной категорий защитности, в плантационных лесных культурах, пограничной зоне и пограничной полосе, в зонах радиоактивного загрязнения, на участках лесного фонда, предоставленных для нужд обороны.