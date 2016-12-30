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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
13:56 03.01.2017

В Беларуси приняты дополнительные меры по защите прав и имущественных интересов граждан, пострадавших от несчастных случаев на производстве.

Согласно постановлению Совета министров № 1104 от 29 декабря 2016 г., предусмотрено изменение порядка оплаты расходов, связанных с ухудшением здоровья лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве, с учетом правоприменительной практики и произошедших изменений в законодательстве.

Так, документом упрощен порядок оплаты расходов на дополнительное питание указанных лиц с привязкой размеров возмещения этих расходов к продовольственной доле в бюджете прожиточного минимума, обеспечение застрахованных лиц медицинскими изделиями и отдельными средствами социальной реабилитации, а также расширен перечень случаев, при которых страховщиком производится оплата расходов по обеспечению средствами социальной реабилитации.

Кроме того, уточнен порядок, сроки и причины отказа в удовлетворении заявлений о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, а также обстоятельства, при которых за застрахованными лицами сохраняется право на получение новой путевки в связи с невозможностью по уважительным причинам воспользоваться ранее выделенной путевкой.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, основные пункты постановления вступают в силу после его официального опубликования.
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