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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ВВОДЯТСЯ В БЕЛАРУСИ
13:00 03.01.2017
Международные стандарты финансовой отчетности вводятся в Беларуси с 1 января 2017 года. Об этом говорится в совместным постановлении Совета министров и Национального банка №1119/35 от 30 декабря 2016 года.
Согласно документу, с 1 января 2017 года на территории Беларуси в качестве технических нормативных правовых актов вводятся Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 «Аренда».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, вводятся следующие документы стандартов финотчетности: «Учет приобретений долей участия в совместных операциях (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 11)», «Разъяснение допустимых методов амортизации (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 16 и Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 38)», «Сельское хозяйство: плодовые культуры (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 16 и Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 41)», «Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 27)» и другие.
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