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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ВВОДЯТСЯ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕРЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ СЭЗ
11:10 03.01.2017

Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий компенсационные меры в связи с отменой с 1 января 2017 года действующих таможенных льгот для резидентов свободных экономических зон.

Как сообщает пресс-служба президента, эти меры позволят частично возместить им возникшие при этом дополнительные затраты и сохранить конкурентоспособность выпускаемой продукции на внешнем и внутреннем рынках.

В частности, указ устанавливает единый срок окончания деятельности белорусских свободных экономических зон - 31 декабря 2049 года. Данное условие является важным фактором для сохранения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности СЭЗ, функционирующих на территории республики.

В соответствии с документом расширяются границы свободных экономических зон «Брест», «Гродноинвест» и «Витебск». Это обусловлено новыми условиями деятельности на международном уровне. Например, в проекте Таможенного кодекса ЕАЭС предусмотрен ряд преимуществ для портовых и логистических свободных экономических зон, а также содержатся дополнительные преференции для резидентов зон, пределы территориальных границ которых совпадают с участками таможенной границы ЕАЭС либо включают территории международных аэропортов.

Границы этих зон предлагается изменить следующим образом. В СЭЗ «Витебск» включить участок площадью 231 га для реализации инвестиционного проекта «Строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса в поселке Болбасово Оршанского района».

В СЭЗ «Брест» включить восемь участков общей площадью 3328,7 га, в том числе земельный участок в Бресте, который примыкает к границе Европейского союза и имеет в своем составе автомобильные пограничные переходы «Козловичи» и «Варшавский мост», железнодорожный погранпереход «Брест», пять земельных участков в Кобрине и Кобринском районе площадью 393,3 га, а также земельные участки Барановичского завода автоматических линий и ОАО «Кузлитмаш» в Пинске.

В СЭЗ «Гродноинвест» включить участок площадью 455 га, на котором будут созданы производственно-сервисные предприятия и транспортно-логистические центры.

Указ также предусматривает корректировку объема инвестиций с 1 млн евро до 500 тыс. евро. Эта мера обусловлена острой борьбой за инвестиции, в том числе на площадке ЕАЭС, и отсутствием у инвесторов стимулов к регистрации в качестве резидентов свободных экономических зон при возможности применения преференциальных режимов в рамках декретов от 7 мая 2012 года №6 и от 6 августа 2009 года №10 без привязки к объему инвестиций.

Снижение инвестиционного порога до 500 тыс. евро при условии инвестирования в течение трех лет со дня заключения договора об условиях деятельности в свободных экономических зонах позволит увеличить количество резидентов, вовлечь в оборот неиспользуемое имущество, создать новые рабочие места.

В соответствии с указом резиденты СЭЗ освобождаются от НДС, взимаемого при закрытии таможенной процедуры свободной таможенной зоны путем помещения изготовленных товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Кроме того, владельцы свободных таможенных складов освобождаются по 31 декабря 2019 года от НДС, взимаемого при выпуске товаров для внутреннего потребления после таможенной процедуры таможенного склада.
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