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СОВМИН УТВЕРДИЛ МЕРЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД
15:02 30.12.2016
Постановлением Совета министров № 1093 от 28 декабря 2016 года утверждены меры по исполнению республиканского бюджета на 2017 год.
Документом определен перечень нормативных правовых актов, а также ведомственных решений, которые необходимо принять для реализации Закона Республики Беларусь от 18 октября 2016 года ”О республиканском бюджете на 2017 год“.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, областные, городские, районные, поселковые и сельские исполнительные комитеты, бюджетные организации должны заключать договоры о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в пределах бюджетных ассигнований.
Согласно постановлению, Министерство финансов в 2017 году будет осуществлять финансирование расходов в пределах поступающих в республиканский бюджет доходов. Исключение составят средства, поступающие от вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, вывозимых с территории Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, и направляемые на осуществление платежей в иностранной валюте по погашению и обслуживанию государственного долга.
Министерству финансов поручено не допускать превышения лимитов внутреннего и внешнего государственного долга, принимать решения по выпуску, условиям размещения, обращения и погашения государственных ценных бумаг в объеме, предусмотренном Законом о республиканском бюджете.
Также Министерство финансов уполномочено принимать решения о предоставлении бюджетных кредитов на покрытие временных разрывов, возникающих при исполнении областных бюджетов и бюджета Минска, без взимания процентов за их использование.
Предусмотренные меры направлены на обеспечение эффективного использования бюджетных средств.
Основные пункты постановления вступают в силу с 1 января 2017 года.
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