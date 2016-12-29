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МИНПРИРОДЫ УПОЛНОМОЧЕНО УСТАНОВИТЬ ПОРЯДОК ЗАСТРОЙКИ ПЛОЩАДЕЙ ЗАЛЕГАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
11:12 30.12.2016
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды уполномочено устанавливать порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых. Об этом говорится в постановлении Совета министров №1097 от 28 декабря 2016 года.
Постановление вступит в силу после его официального опубликования.
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